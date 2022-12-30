В Нижегородской области строят новые суда

В Чкаловске заложено головное судно на воздушной подушке «Волжский» вместимостью 25 человек. Оно строится по собственному проекту и на собственной верфи.

Вторым стало скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор 120Р». В скором будущем такой транспорт будет ходить в Нижегородской области, а также в Якутии, Северо-Западном и других регионах страны.





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Фото: paluba.media