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В Нижегородской области строят новые суда

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Строительство новых скоростных судов стартовало в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ЦКБ по СПК имени Алексеева.

 

В Чкаловске заложено головное судно на воздушной подушке «Волжский» вместимостью 25 человек. Оно строится по собственному проекту и на собственной верфи.

Вторым стало скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор 120Р». В скором будущем такой транспорт будет ходить в Нижегородской области, а также в Якутии, Северо-Западном и других регионах страны.


 

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Фото: paluba.media

 

 

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