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Нижегородские товары на выставке в Москве

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Выставка «Руками. Детям» открылась в Москве в ЦДМ на Лубянке. Проект объединил более 50 работ нижегородских предприятий: предметы интерьера, игрушки, елочные украшения, одежду и аксессуары.

 

Посетители увидят комплекты детской мебели с переосмысленной хохломской росписью, матрешек с новыми сюжетами, развивающие деревянные пирамидки.

Выставка работает на 2 этаже ЦДМ, на балконе, рядом с крупнейшими в мире механическими часами «Ракета».

График работы:

  • 28-30 декабря — с 10:00 до 23:00
  • 31 декабря — с 10:00 до 18:00
  • 1 января — с 12:00 до 22:00
  • 2-31 января — с 10:00 до 22:00

Выставка продлится до 31 января 2023 года. Вход свободный.


 

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Фото: Нижний 800


 

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