Нижегородские товары на выставке в Москве

Посетители увидят комплекты детской мебели с переосмысленной хохломской росписью, матрешек с новыми сюжетами, развивающие деревянные пирамидки.

Выставка работает на 2 этаже ЦДМ, на балконе, рядом с крупнейшими в мире механическими часами «Ракета».

График работы:

28-30 декабря — с 10:00 до 23:00

31 декабря — с 10:00 до 18:00

1 января — с 12:00 до 22:00

2-31 января — с 10:00 до 22:00

Выставка продлится до 31 января 2023 года. Вход свободный.





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Фото: Нижний 800



