Нижегородские товары на выставке в Москве

Выставка «Руками. Детям» открылась в Москве в ЦДМ на Лубянке. Проект объединил более 50 работ нижегородских предприятий: предметы интерьера, игрушки, елочные украшения, одежду и аксессуары.
Посетители увидят комплекты детской мебели с переосмысленной хохломской росписью, матрешек с новыми сюжетами, развивающие деревянные пирамидки.
Выставка работает на 2 этаже ЦДМ, на балконе, рядом с крупнейшими в мире механическими часами «Ракета».
График работы:
- 28-30 декабря — с 10:00 до 23:00
- 31 декабря — с 10:00 до 18:00
- 1 января — с 12:00 до 22:00
- 2-31 января — с 10:00 до 22:00
Выставка продлится до 31 января 2023 года. Вход свободный.
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Фото: Нижний 800
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