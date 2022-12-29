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Куда отправиться из аэропорта Нижнего в новогодние выходные?

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В январские выходные из нижегородского аэропорта можно улететь по 22 направлениям. Пять из них — международные. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Чкалова.

 

Последним в 2022 году будет рейс из столицы Приволжья в Новосибирск в 21:20. В новом году первых пассажиров будут встречать в 09:35, они прибудут из Челябинска.

Всего за это время выполнят рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Махачкалу, Оренбург, Новосибирск, Челябинск, Москву, Самару, Уфу и Мурманск.

Кроме того, из Нижнего можно будет отправиться в Анталию, Стамбул, Дубай, Алматы и Ереван.


 

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Фото: unsplash

 

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