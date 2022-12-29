Рождественская ярмарка в «Заповедных кварталах»

На ярмарке представлена продукция нижегородских локальных брендов. А еще там можно приобрести билеты на экскурсии. Полная программа мероприятий — на сайте.

Участников ждут до 30 декабря на улице Короленко, 17.





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Фото: Нижний 800