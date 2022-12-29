Город Общество News Общество 29 декабря, 2022 Рождественская ярмарка в «Заповедных кварталах» Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Гости смогут посетить старинную усадьбу, проникнуться новогодним настроением и найти подарки для близких. На ярмарке представлена продукция нижегородских локальных брендов. А еще там можно приобрести билеты на экскурсии. Полная программа мероприятий — на сайте.Участников ждут до 30 декабря на улице Короленко, 17. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.Фото: Нижний 800 Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 29 декабря, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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