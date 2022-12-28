18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Стало известно, когда откроется каток во Дворце спорта

Поделиться:

Сезон катания на коньках во Дворце спорта откроется 30 декабря. На каждом сеансе будет работать ведущий, а еще можно поучаствовать в конкурсах и выиграть подарки.

 

Со 30 декабря по 3 января посетить каток можно с 22:00 до 01:00. 4 и 5 января покататься можно будет с 14:00 до 16:00 и с 22:00 до 01:00. 6 января только с 22:00 до 01:00.

В Рождество 7 января посетить каток нижегородцы смогут с 15:00 до 17:00 и с 22:00 до 01:00. 

А 13 января каток будет работать с 22:00 до 01:00, а 14 числа — с 19:00 до 21:00.

Билеты продаются за 40 минут на входе 7/8.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: