Стало известно, когда откроется каток во Дворце спорта

Со 30 декабря по 3 января посетить каток можно с 22:00 до 01:00. 4 и 5 января покататься можно будет с 14:00 до 16:00 и с 22:00 до 01:00. 6 января только с 22:00 до 01:00.

В Рождество 7 января посетить каток нижегородцы смогут с 15:00 до 17:00 и с 22:00 до 01:00.

А 13 января каток будет работать с 22:00 до 01:00, а 14 числа — с 19:00 до 21:00.

Билеты продаются за 40 минут на входе 7/8.

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