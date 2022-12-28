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Нижегородский кремль встретил миллионного посетителя

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Музей принял миллионного посетителя — студента ННГАСУ Никиту Сибиркина. Билет он приобрел по «Пушкинской карте».

 

Перед обновлением Кремля проводили масштабную работу и у людей разных возрастов спрашивали, что они хотят видеть в пространстве. Желания горожан стали основой для всех преобразований.

В этом году музей показывает рекордные показатели — в 3 раза выше среднегодового.

Напомним, Нижегородский кремль — единственный музей в регионе, который работает без выходных. В праздничные дни он начнет работу с 1 января. По предварительным прогнозам, в выходные его посетит не менее 70 тысяч человек.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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