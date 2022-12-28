Публикуем эскизный проект ТЮЗа

Архитектурный совет одобрил эскизный проект нового служебного здания нижегородского Театра юного зрителя.
На заседании показали три варианта эскизных решений. Их подготовило ООО «Асгард». За основу взят второй вариант.
Реализация проекта финансируется из регионального бюджета, стоимость работ — 15,4 миллиона рублей. Эскиз доработают, согласуют с заказчиком, а после изготовят архитектурно-градостроительное решение.
Напомним, сейчас ведется подготовка документации для заключения контракта на выполнение проектных работ. Внешний облик главного здания ТЮЗа сохранят, нововведений в архитектурном решении не предполагается.
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Фото: архив пресс-служб
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