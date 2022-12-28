Публикуем эскизный проект ТЮЗа

На заседании показали три варианта эскизных решений. Их подготовило ООО «Асгард». За основу взят второй вариант.

Реализация проекта финансируется из регионального бюджета, стоимость работ — 15,4 миллиона рублей. Эскиз доработают, согласуют с заказчиком, а после изготовят архитектурно-градостроительное решение.

Напомним, сейчас ведется подготовка документации для заключения контракта на выполнение проектных работ. Внешний облик главного здания ТЮЗа сохранят, нововведений в архитектурном решении не предполагается.





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Фото: архив пресс-служб