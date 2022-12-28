Цифра дня: до 10 см снега выпадет в Нижнем

Первичная обработка улично-дорожной сети города противогололедными материалами начнется за два часа до прогнозируемого снегопада.

Уборка снега пройдет уже после просыпки и прометания дорог и тротуаров. Если снегопад затянется, проведут дополнительный цикл обработки дорог.

Напомним, с начала зимы из города вывезли более 500 тысяч кубометров снега.

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Фото: unsplash