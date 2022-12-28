Цифра дня: до 10 см снега выпадет в Нижнем

В ближайшие два дня в городе прогнозируют сильный снегопад. Уже сейчас дорожные службы готовы к усиленной работе. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Первичная обработка улично-дорожной сети города противогололедными материалами начнется за два часа до прогнозируемого снегопада.
Уборка снега пройдет уже после просыпки и прометания дорог и тротуаров. Если снегопад затянется, проведут дополнительный цикл обработки дорог.
Напомним, с начала зимы из города вывезли более 500 тысяч кубометров снега.
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Фото: unsplash
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