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Проект высоток у метромоста представили на Архсовете

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Архитектурный совет рассмотрел доработанный вариант высоток на Черниговской набережной у метромоста. Об этом сообщается на сайте минграда.

 

Концепцию разработало архитектурное бюро «Остоженка». Два объекта высотой до 100 метров появятся на улице Гаршина, 40 в рамках реновации Черниговской.

Эксперты одобрили второй варианта проекта 32-этажного здания с переменной этажностью в бело-серых тонах с акцентом на вертикальном остеклении.

Участники заседания высказали замечания к проекту и рекомендовали продолжить работу над архитектурным решением с учетом их предложений.



 

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Фото: сайт минграда

 

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