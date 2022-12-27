Проект высоток у метромоста представили на Архсовете

Концепцию разработало архитектурное бюро «Остоженка». Два объекта высотой до 100 метров появятся на улице Гаршина, 40 в рамках реновации Черниговской.

Эксперты одобрили второй варианта проекта 32-этажного здания с переменной этажностью в бело-серых тонах с акцентом на вертикальном остеклении.

Участники заседания высказали замечания к проекту и рекомендовали продолжить работу над архитектурным решением с учетом их предложений.







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Фото: сайт минграда