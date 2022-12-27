Победитель «Щелкунчика» выступит в Филармонии

В нижегородской Филармонии пройдет первый масштабный концерт Даниила Абросимова. Он выиграл международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
В программе вечера — Чайковский и Равель.
Вместе с юным музыкантом на сцену выйдет его папа — педагог Никита Абросимов. Концерт будет сопровождать академический симфонический оркестр.
Дирижер — народный артист России Владимир Понькин.
Гостей ждут 13 января в 18:30.
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Фото: Нижний 800
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