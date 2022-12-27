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Победитель «Щелкунчика» выступит в Филармонии

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В нижегородской Филармонии пройдет первый масштабный концерт Даниила Абросимова. Он выиграл международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».

 

В программе вечера — Чайковский и Равель.

Вместе с юным музыкантом на сцену выйдет его папа — педагог Никита Абросимов. Концерт будет сопровождать академический симфонический оркестр.

Дирижер — народный артист России Владимир Понькин.

Гостей ждут 13 января в 18:30.




 

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Фото: Нижний 800

 

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