Победитель «Щелкунчика» выступит в Филармонии

В программе вечера — Чайковский и Равель.

Вместе с юным музыкантом на сцену выйдет его папа — педагог Никита Абросимов. Концерт будет сопровождать академический симфонический оркестр.

Дирижер — народный артист России Владимир Понькин.

Гостей ждут 13 января в 18:30.









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Фото: Нижний 800