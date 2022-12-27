Похолодание до -12 и снегопады: какая погода ждет нижегородцев на этой неделе

Во вторник, 27 декабря, будет пасмурно и ожидается небольшой снег. Утром термометры покажут -12 градусов, а днем потеплеет до -10. Такая же погода сохранится вечером и ночью. Скорость юго-восточного ветра достигнет шести метров в секунду.

В среду, 28 декабря, утром похолодает до -10, днем потеплеет до -6. Такая же погода сохранится до конца дня. Направление ветра останется прежним со скоростью 6,5 метра в секунду.

В четверг, 29 декабря, целый день будет идти снег. Утром ожидается до -8, днем потеплеет до -6. Вечером и ночью столбики термометра покажут -5 градусов. Юго-восточный ветер сменит направление на южное, а порывы усилятся до 3.3 метра в секунду.

В пятницу, 30 декабря, синоптики прогнозируют снегопады. Утром термометры покажут -6, днем потеплеет до -4. Ночью потеплеет до -2. Скорость южного ветра утром составит 4,2 метра в секунду.





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Фото: telegram-канал ИРГСНО



