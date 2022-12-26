«Почта Деда Мороза» в Нижнем

В десяти торговых центрах Нижнего поставили почтоматы, где можно бесплатно выбрать новогоднюю открытку и отправить ее в любую точку страны.
«Почту Деда Мороза» установят:
- «Фантастика»
- «Небо»
- «Республика»
- «Седьмое небо»
- ТРЦ «Жар-Птица»
- ТРЦ «РИО»
- ТЦ «Муравей»
- «Океанис»
- «Автозаводец»
- ТРК «Золотая миля»
График работы почтоматов:
- будни 26-30 декабря — с 16:00 до 20:00
- выходные и праздники 2-8 января — с 14:00 до 19:00
- 31 декабря с 12:00 до 16:00
- 1 января — выходной
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