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«Почта Деда Мороза» в Нижнем

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В десяти торговых центрах Нижнего поставили почтоматы, где можно бесплатно выбрать новогоднюю открытку и отправить ее в любую точку страны.

 

«Почту Деда Мороза» установят:

  • «Фантастика»
  • «Небо»
  • «Республика»
  • «Седьмое небо»
  • ТРЦ «Жар-Птица»
  • ТРЦ «РИО»
  • ТЦ «Муравей»
  • «Океанис»
  • «Автозаводец»
  • ТРК «Золотая миля»

График работы почтоматов:

  • будни 26-30 декабря — с 16:00 до 20:00
  • выходные и праздники 2-8 января — с 14:00 до 19:00
  • 31 декабря с 12:00 до 16:00
  • 1 января — выходной

 

 

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