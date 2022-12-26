В Большом Болдине и Городце благоустроят общественные пространства

Городец и Большое Болдино получат более 170 миллионов рублей на благоустройство. Они стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.
В Городце обновят набережную Юрия Долгорукого, а в Большом Болдине к юбилейному пушкинскому году воплотят концепцию благоустройства исторической части села «Пушкинское Болдино — место творческой силы».
В сумме два проекта получат федеральный грант более 170 миллионов рублей.
Ранее такие гранты получали Арзамас, Богородск, Выкса, Семенов, Саров, Урень, Заволжье и Бор и другие.
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Фото: МАУК «Город мастеров»
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