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В Большом Болдине и Городце благоустроят общественные пространства

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Городец и Большое Болдино получат более 170 миллионов рублей на благоустройство. Они стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

 

В Городце обновят набережную Юрия Долгорукого, а в Большом Болдине к юбилейному пушкинскому году воплотят концепцию благоустройства исторической части села «Пушкинское Болдино — место творческой силы».

В сумме два проекта получат федеральный грант более 170 миллионов рублей.

Ранее такие гранты получали Арзамас, Богородск, Выкса, Семенов, Саров, Урень, Заволжье и Бор и другие.


 

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Фото: МАУК «Город мастеров»

 

 

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