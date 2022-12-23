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Фестиваль вертепов в Нижнем

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Рождественский фестиваль вертепов пройдет в Нижнем 25 декабря. Об этом сообщили организаторы проекта.

 

Праздник пройдет в саду усадьбы Щелокова, во дворе улицы Студеной, 10а. Гостей ждут на исторической территории в границах Студеной – Звездинки - Алексеевской и переулка Холодный.

В программе праздника — выступления камерных вертепных театров при свечах, фольклорных коллективов, семейные экскурсии и угощения. Начало мероприятия в 16:00.

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Фото: Заповедные кварталы

 

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