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Открытие «Горьковской ярмарки»

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Уже сегодня, 23 декабря, на площади Горького откроется «Горьковская ярмарка». Здесь установят 16 домиков. А еще четыре в том же режиме проработают около памятника Чкалову на площади Минина.

 

Здесь можно купить изделия из керамики, дерева, кожи, продукты питания нижегородских производителей. Также — согреться безалкогольным глинтвейном, чаем и кофе, выбрать перекус в фудтраках.

Праздничную атмосферу добавят фотозоны и анимационные программы с героями русских сказок. Ежедневно с 16:00 до 22:00 артисты в специальном прозрачном кубе покажут инсценировку сказки «Морозко».

Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.



 

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Фото: pexels

 

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