Открытие «Горьковской ярмарки»

Уже сегодня, 23 декабря, на площади Горького откроется «Горьковская ярмарка». Здесь установят 16 домиков. А еще четыре в том же режиме проработают около памятника Чкалову на площади Минина.
Здесь можно купить изделия из керамики, дерева, кожи, продукты питания нижегородских производителей. Также — согреться безалкогольным глинтвейном, чаем и кофе, выбрать перекус в фудтраках.
Праздничную атмосферу добавят фотозоны и анимационные программы с героями русских сказок. Ежедневно с 16:00 до 22:00 артисты в специальном прозрачном кубе покажут инсценировку сказки «Морозко».
Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: pexels
Комментарии (0)