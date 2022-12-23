Открытие «Горьковской ярмарки»

Здесь можно купить изделия из керамики, дерева, кожи, продукты питания нижегородских производителей. Также — согреться безалкогольным глинтвейном, чаем и кофе, выбрать перекус в фудтраках.

Праздничную атмосферу добавят фотозоны и анимационные программы с героями русских сказок. Ежедневно с 16:00 до 22:00 артисты в специальном прозрачном кубе покажут инсценировку сказки «Морозко».

Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.







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Фото: pexels