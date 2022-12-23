Назальная вакцина от COVID-19 поступила в Нижний

Кроме вакцины на склад поступила партия насадок-распылителей для введения вакцины. Главная особенность вакцины в том, что она впрыскивается интерназально — через нос.

Сейчас заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями вызвана вирусами гриппа. Прививочная кампания против него в России завершена.

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Фото: unsplash