Назальная вакцина от COVID-19 поступила в Нижний

В медорганизации Нижегородской области поступила партия назальной вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
Кроме вакцины на склад поступила партия насадок-распылителей для введения вакцины. Главная особенность вакцины в том, что она впрыскивается интерназально — через нос.
Сейчас заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями вызвана вирусами гриппа. Прививочная кампания против него в России завершена.
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Фото: unsplash
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