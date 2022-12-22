Рождественская ярмарка в квартале церкви Трех Святителей

В отреставрированном доме крестьянки Щелухиной откроется рождественская ярмарка 25 декабря. Об этом сообщает команда организаторов.
Локальные бренды предложат ароматы и декор для дома, керамику, вещи для творчества, книги, косметику и украшения. А «Заповедные кварталы» приготовят новогодние сувениры с символами исторического места. Если не успели обзавестись подарками для себя и близких, то стоит посетить квартал.
Ярмарка откроется 25 декабря (с 12:00 до 20:00), а затем продолжит работать с 26 по 30 декабря с 15:00 до 20:00.
Гостей ждут на улице Короленко, 17 (дом крестьянки Щелухиной).
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Фото: сообщество кварталов
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