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Рождественская ярмарка в квартале церкви Трех Святителей

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В отреставрированном доме крестьянки Щелухиной откроется рождественская ярмарка 25 декабря. Об этом сообщает команда организаторов.

 

Локальные бренды предложат ароматы и декор для дома, керамику, вещи для творчества, книги, косметику и украшения. А «Заповедные кварталы» приготовят новогодние сувениры с символами исторического места. Если не успели обзавестись подарками для себя и близких, то стоит посетить квартал.

Ярмарка откроется 25 декабря (с 12:00 до 20:00), а затем продолжит работать с 26 по 30 декабря с 15:00 до 20:00.

Гостей ждут на улице Короленко, 17 (дом крестьянки Щелухиной).


 

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Фото: сообщество кварталов 


 

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