В Нижнем выберут креативных лидеров

Нижегородская область вошла в пятерку регионов, где проводится исследование в сфере креативных индустрий. Опрос пройдут около 200 лидеров мнений. Итоги опубликуют в следующем году.
Основными критериями отбора станут:
- достижение значимых изменений для общества
- воплощение высоких профессиональных стандартов
- поиск и использование новых методов развития для своей категории
- высокий уровень добавленной стоимости производимых товаров и услуг
«Нижегородская область сегодня является флагманом развития инфраструктуры креативных индустрий в европейской части России», — рассказала директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Нижний800
Комментарии (0)