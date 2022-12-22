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В Нижнем выберут креативных лидеров

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Нижегородская область вошла в пятерку регионов, где проводится исследование в сфере креативных индустрий. Опрос пройдут около 200 лидеров мнений. Итоги опубликуют в следующем году.

 

Основными критериями отбора станут:

  • достижение значимых изменений для общества
  • воплощение высоких профессиональных стандартов
  • поиск и использование новых методов развития для своей категории
  • высокий уровень добавленной стоимости производимых товаров и услуг

«Нижегородская область сегодня является флагманом развития инфраструктуры креативных индустрий в европейской части России», — рассказала директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.


 

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Фото: Нижний800


 

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