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Игровой комплекс из труб на Ярмарке

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Трубный игровой комплекс открыли на Нижегородской ярмарке 21 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

 

Трубы – ключевой элемент новой площадки, напоминающей арт-объект.

Он установлен рядом с другими игровыми объектами: батутами, качелями и балансирами. А его дизайн создан специально для Ярмарочной площади с отсылкой к истории Нижегородской губернии.

У игрового комплекса прорезиненное и травмобезопасное покрытие и сертифицированное оборудование.


 

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Фото: ИРГСНО

 

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