Игровой комплекс из труб на Ярмарке

Трубы – ключевой элемент новой площадки, напоминающей арт-объект.

Он установлен рядом с другими игровыми объектами: батутами, качелями и балансирами. А его дизайн создан специально для Ярмарочной площади с отсылкой к истории Нижегородской губернии.

У игрового комплекса прорезиненное и травмобезопасное покрытие и сертифицированное оборудование.





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Фото: ИРГСНО