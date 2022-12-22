Игровой комплекс из труб на Ярмарке

Трубный игровой комплекс открыли на Нижегородской ярмарке 21 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Трубы – ключевой элемент новой площадки, напоминающей арт-объект.
Он установлен рядом с другими игровыми объектами: батутами, качелями и балансирами. А его дизайн создан специально для Ярмарочной площади с отсылкой к истории Нижегородской губернии.
У игрового комплекса прорезиненное и травмобезопасное покрытие и сертифицированное оборудование.
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Фото: ИРГСНО
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