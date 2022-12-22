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На площади Минина не будут ставить «главную сцену» на Новый год

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Массовой развлекательной программы и анимации на этот Новый год не планируется, но для прогулок будут открыты парки. Об этом сообщили в администрации города.

 

автор фото — Игорь Иванов

 

Площадки для семейного отдыха будут открыты — на площади Горького, в парках «Швейцария», Станкозавода, «Светлоярский», «Дубки», на втором парковом озере, в «Детском парке имени Свердлова», Автозаводском, Сормовском парках и парке имени 1 мая.

На площади Горького с 23 декабря по 8 января в дневные часы будет работать «Горьковская ярмарка».

Кроме того, новогодняя площадка уже открылась на Ярмарке. Там работают резиденция Деда Мороза, уличный каток и ярмарочный базар.

По традиции в Нижегородской области пройдет Губернаторская елка. Центральным элементом программы станет ледовое шоу «Аленький цветочек» в КРК «Нагорный».


 

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