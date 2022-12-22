Нижегородцы готовятся к выпадению 8 сантиметров снега

Сегодня, с 6 утра и до вечера будет идти снегопад, а возможно и снег с дождем. Нижегородские дорожники перешли на усиленный режим работы.

За два часа до снегопада дороги посыпали противогололедными материалами, потом — промели, дальше — начали вывозить снег.

Кроме основных дорог, подрядчики уделят особое внимание остановочным павильонам и пешеходным переходам.

Так, за предыдущие сутки из города вывезли почти 24 тысячи кубометров снега, а за весь зимний период – более 385 тысяч кубометров.

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Фото: unsplash