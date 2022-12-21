Калькулятор для вычисления углеродного следа создали в ННГУ

Специалисты Центра компетенций по углеродному регулированию Университета Лобачевского разработали калькулятор для вычисления углеродного следа. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Всем желающим использовать калькулятор необходимо на портале указать площадь квартиры, число жильцов и количество потребляемых ресурсов. После ввода данных устройство рассчитает показатель общих выбросов от рутинных действий.
Портал даст рекомендации, как снизить свой углеродный след.
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Фото: пресс-служба ННГУ
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