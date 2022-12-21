Предновогодний «Добромобиль»

Нижегородские компании могут присоединиться к благотворительному проекту команды «800 добрых дел». «Добромобиль» будет собирать и развозить подарки до 30 декабря.
В этом году «Добромобиль» будет собирать и развозить подарки с 21 по 30 декабря. Компании и предприниматели могут успеть подготовить подарки для подопечных благотворительных фондов-партнеров проекта.
Пожелания можно найти по ссылке. Это могут быть — елочные игрушки, тюбинги и следж-хоккейные сани, ракетки и мячи для большого тенниса на колясках, погремушки и многое другое.
Присоединиться к благотворительному проекту может любая компания – для этого достаточно:
- подготовить подарки из виш-листа
- связаться с организаторами по почте romanova@nizhny800.ru
- в назначенный день «Добромобиль Соболь NN» приедет к вам в офис, заберет подарки и отвезет в один из благотворительных фондов.
Итогом проекта станет калейдоскоп добрых дел и добрых компаний.
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