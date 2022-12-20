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Праздник света в «Заповедных кварталах»

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Новогодняя программа организована сразу на двух исторических территориях и стартует 25 декабря. Гостей ждут в Студеном квартале и в квартале церкви Трех Святителей.

 

Главным событием с 1 по 5 января станет мэппинг-шоу Dreamlaser на фасадах домов: улица Студеная, 14 — о секретах квартала, а также на улице Короленко, 17 — о благотворительной елке для детей при участии Максима Горького.

7 января пройдет благотворительная «Горьковская елка» о традициях благотворительности.

С конца декабря и на период всех новогодних праздников внутри квартала в районе улицы Студеной можно будет увидеть световое оформление сада с ледяными фонарями, гирляндами, подсветкой 300-летнего дуба, фигурами из сена, проекцией старинных рождественских открыток на стены, фотозоной и елкой.

Исторические дома квартала церкви Трех Святителей засияют новогодними гирляндами, а Сад Мечтателей около улицы Короленко, 17 украсят ландшафтной подсветкой, елкой и ледяными фигурами.

 

 

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Фото: сайт проекта

 

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