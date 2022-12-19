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Квесты, квизы и литературная мафия в Нижнем

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В парке «Швейцария» пройдут тематические квесты, квизы, литературная мафия, новые виды занятий арт-терапией и нейрографикой для нижегородцев.

 

Темами командных игр станет современная литература и кинематограф: «Вселенная Гарри Поттера», «Вселенная Ведьмака», «Вселенная Властелина колец», квест по книгам Стивена Кинга.

Кроме того, в предновогодние и первые дни нового года в «Территории эмоций» пройдут занятия по арт-терапии и нейрографике, направленные на реализацию мечтаний и идей. Профессиональный психолог помогает выявить личные ценности, обсудить, что мешает их достижению.

Программа:

  • 23 декабря и 5 января — нейрографика «Алгоритм желаний»
  • 24 декабря — квест «Жуткое Рождество с Кингом». Участников ждет семь туров по культовым произведениям автора: «Оно», «Мизери», «Темная башня», «Сияние», «1408», «Кладбище домашних животных», «Керри» и др.
  • 26 декабря — арт- терапия «Карта желаний»
  • 29 декабря — игра «Литературная мафия»
  • 31 декабря — квиз «Вселенная Гарри Поттера»

Программа на январские выходные:

  • 6 января — квиз «Один дома»
  • 7 января — квиз «Мозгопати». За ограниченный промежуток времени участники должны ответить на вопросы, сложность которых с каждым туром постепенно повышается

Полная программа новогодних событий здесь.


 

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Фото: сайт парка

 

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