Квесты, квизы и литературная мафия в Нижнем

Темами командных игр станет современная литература и кинематограф: «Вселенная Гарри Поттера», «Вселенная Ведьмака», «Вселенная Властелина колец», квест по книгам Стивена Кинга.

Кроме того, в предновогодние и первые дни нового года в «Территории эмоций» пройдут занятия по арт-терапии и нейрографике, направленные на реализацию мечтаний и идей. Профессиональный психолог помогает выявить личные ценности, обсудить, что мешает их достижению.

Программа:

23 декабря и 5 января — нейрографика «Алгоритм желаний»

24 декабря — квест «Жуткое Рождество с Кингом». Участников ждет семь туров по культовым произведениям автора: «Оно», «Мизери», «Темная башня», «Сияние», «1408», «Кладбище домашних животных», «Керри» и др.

26 декабря — арт- терапия «Карта желаний»

29 декабря — игра «Литературная мафия»

31 декабря — квиз «Вселенная Гарри Поттера»

Программа на январские выходные:

6 января — квиз «Один дома»

7 января — квиз «Мозгопати». За ограниченный промежуток времени участники должны ответить на вопросы, сложность которых с каждым туром постепенно повышается

Полная программа новогодних событий здесь.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сайт парка