Квесты, квизы и литературная мафия в Нижнем

В парке «Швейцария» пройдут тематические квесты, квизы, литературная мафия, новые виды занятий арт-терапией и нейрографикой для нижегородцев.
Темами командных игр станет современная литература и кинематограф: «Вселенная Гарри Поттера», «Вселенная Ведьмака», «Вселенная Властелина колец», квест по книгам Стивена Кинга.
Кроме того, в предновогодние и первые дни нового года в «Территории эмоций» пройдут занятия по арт-терапии и нейрографике, направленные на реализацию мечтаний и идей. Профессиональный психолог помогает выявить личные ценности, обсудить, что мешает их достижению.
Программа:
- 23 декабря и 5 января — нейрографика «Алгоритм желаний»
- 24 декабря — квест «Жуткое Рождество с Кингом». Участников ждет семь туров по культовым произведениям автора: «Оно», «Мизери», «Темная башня», «Сияние», «1408», «Кладбище домашних животных», «Керри» и др.
- 26 декабря — арт- терапия «Карта желаний»
- 29 декабря — игра «Литературная мафия»
- 31 декабря — квиз «Вселенная Гарри Поттера»
Программа на январские выходные:
- 6 января — квиз «Один дома»
- 7 января — квиз «Мозгопати». За ограниченный промежуток времени участники должны ответить на вопросы, сложность которых с каждым туром постепенно повышается
Полная программа новогодних событий здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: сайт парка
Комментарии (0)