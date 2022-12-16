Какой будет погода в Нижнем на выходных?

В субботу, 17 декабря, утром пойдет небольшой снег, а столбики термометров покажут до -9 градусов. К вечеру потеплеет до -5, а ночью будет -4. Ветер придет с востока со скоростью 5,9 метра в секунду.

В воскресенье, 18 декабря, снегопад продолжится. Днем похолодает до -6, а ночью подморозит до -9. После обеда сменит направление на северное, его порывы будут усиливаться до 5,3 метра в секунду.





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Фото: telegram-канал ИРГСНО





