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В Нижнем перекроют улицу Пожарского

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Движение транспорта временно приостановят на улице Пожарского. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

 

Ограничение на участке улицы Пожарского напротив дома №1 на улице Большая Покровская установят с 20:00 16 декабря до 8:00 19 декабря.

На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

Для подъезда к жилым домам в этот период введут двустороннее движение транспорта по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова.

Водителей просят заранее ознакомиться с изменениями и соблюдать Правила дорожного движения.


 

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