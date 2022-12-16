Стадион «Чайка» открылся в Нижнем

В Автозаводском районе после реконструкции открылся стадион ручных игр «Чайка». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В здании появилось современное футбольное поле и две универсальные площадки с искусственным покрытием, теннисный корт, открытые площадки для городошного спорта и волейбола, а также тренажеры для маломобильных спортсменов.
Кроме того, здесь установили фонари с энергосберегающими лампами.
При разработке проекта реконструкции учитывалось мнение автозаводцев. К примеру, для теннисного корта было выбрано искусственное покрытие, чтобы зимой здесь можно было заниматься мини-футболом.
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Фото: архив пресс-служб
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