«Выкса-фестиваль» объявил нового арт-директора и тему нового сезона

«Выкса-фестиваль» пройдет с 23 июня по 2 июля. А его новым арт-директором стала Катя Бочавар — художник и куратор.
арт-директор фестиваля Катя Бочавар
Для команды фестиваля важно, чтобы жители города выступали соавторами всех проектов и работали наравне с приглашенными художниками: находили себя в творчестве и вместе меняли город к лучшему.
«В рамках «Выкса-фестиваля» «включенность» понимается максимально широко: такой подход не только вовлекает жителей города в создание искусства, но также интегрирует приглашенных участников в его жизнь. Выкса становится местом силы в масштабе страны, где каждый может черпать вдохновение для самореализации», — говорит создатель «Выкса-фестиваля» Ирина Седых.
Среди планов: кино- и театральные лаборатории, инклюзивные мастерские, собственные медиа и реализация разнообразных паблик-арт и образовательных проектов.
Программа и участники будут объявлены в начале весны.
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Фото: архив команды организаторов «Выкса-фест»
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