«Выкса-фестиваль» объявил нового арт-директора и тему нового сезона

«В рамках «Выкса-фестиваля» «включенность» понимается максимально широко: такой подход не только вовлекает жителей города в создание искусства, но также интегрирует приглашенных участников в его жизнь. Выкса становится местом силы в масштабе страны, где каждый может черпать вдохновение для самореализации», — говорит создатель «Выкса-фестиваля» Ирина Седых.

Среди планов: кино- и театральные лаборатории, инклюзивные мастерские, собственные медиа и реализация разнообразных паблик-арт и образовательных проектов.

Программа и участники будут объявлены в начале весны.







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Фото: архив команды организаторов «Выкса-фест»