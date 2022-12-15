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«Выкса-фестиваль» объявил нового арт-директора и тему нового сезона

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«Выкса-фестиваль» пройдет с 23 июня по 2 июля. А его новым арт-директором стала Катя Бочавар — художник и куратор.

 

 

 арт-директор фестиваля Катя Бочавар 

 

Для команды фестиваля важно, чтобы жители города выступали соавторами всех проектов и работали наравне с приглашенными художниками: находили себя в творчестве и вместе меняли город к лучшему.

 

«В рамках «Выкса-фестиваля» «включенность» понимается максимально широко: такой подход не только вовлекает жителей города в создание искусства, но также интегрирует приглашенных участников в его жизнь. Выкса становится местом силы в масштабе страны, где каждый может черпать вдохновение для самореализации», — говорит создатель «Выкса-фестиваля» Ирина Седых.

Среди планов: кино- и театральные лаборатории, инклюзивные мастерские, собственные медиа и реализация разнообразных паблик-арт и образовательных проектов.

Программа и участники будут объявлены в начале весны.



 

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Фото: архив команды организаторов «Выкса-фест»

 

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