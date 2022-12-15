«Горьковская ярмарка» в Нижнем

С 23 декабря по 8 января сразу на двух площадках Нижнего откроется «Горьковская ярмарка». Нижегородцев ждут на площади Горького и около Георгиевской башни Нижегородского кремля. Об этом сообщает региональная мэрия.
На площади Горького установят 16 домиков, где можно купить локальные товары и сувениры. Также будут организованы фотозоны, гостей развлекут аниматоры.
На площади Минина, около памятника Чкалова, будет менее масштабная ярмарка.
Ярмарки будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.
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Фото: pexels
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