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«Горьковская ярмарка» в Нижнем

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С 23 декабря по 8 января сразу на двух площадках Нижнего откроется «Горьковская ярмарка». Нижегородцев ждут на площади Горького и около Георгиевской башни Нижегородского кремля. Об этом сообщает региональная мэрия.

 

На площади Горького установят 16 домиков, где можно купить локальные товары и сувениры. Также будут организованы фотозоны, гостей развлекут аниматоры.

На площади Минина, около памятника Чкалова, будет менее масштабная ярмарка.

Ярмарки будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.



 

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Фото: pexels

 

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