«Горьковская ярмарка» в Нижнем

На площади Горького установят 16 домиков, где можно купить локальные товары и сувениры. Также будут организованы фотозоны, гостей развлекут аниматоры.

На площади Минина, около памятника Чкалова, будет менее масштабная ярмарка.

Ярмарки будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.







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Фото: pexels