Новый год на нижегородской ярмарке

16 декабря откроется резиденция Деда Мороза. Гостей ждет встреча с главным волшебником страны и анимационная программа. Посещение бесплатное, по предварительной онлайн-записи.

В этот же день открывается уличный каток перед Главным ярмарочным домом и ярмарочный базар. Гости смогут приобрести сувениры, подарки и угощения от местных мастеров. А еще посетить мастер-классы, кафе русской кухни «Самоварная» или пообедать на фуд-корте.

25 декабря на территории Ярмарки откроется ледовый городок и горка для катания. Кроме того, на площадке расположатся фотозоны и карусели. Вход на территорию — свободный.





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Фото: telegram-канал «Нижний800»





