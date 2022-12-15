Новый год на нижегородской ярмарке

Праздничная программа «По следам пропавших игрушек» откроется на главной городской площадке — Ярмарке — уже 16 декабря. Чтобы спасти Новый год, гости помогут Деду Морозу найти потерянные подарки. Новогодняя площадка будет работать с 16 декабря по 15 января, с 10:00 до 22:00, 1 января — с 12:30, 9 января — технический перерыв.
16 декабря откроется резиденция Деда Мороза. Гостей ждет встреча с главным волшебником страны и анимационная программа. Посещение бесплатное, по предварительной онлайн-записи.
В этот же день открывается уличный каток перед Главным ярмарочным домом и ярмарочный базар. Гости смогут приобрести сувениры, подарки и угощения от местных мастеров. А еще посетить мастер-классы, кафе русской кухни «Самоварная» или пообедать на фуд-корте.
25 декабря на территории Ярмарки откроется ледовый городок и горка для катания. Кроме того, на площадке расположатся фотозоны и карусели. Вход на территорию — свободный.
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Фото: telegram-канал «Нижний800»
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