Старт фестиваля «Голос флейты»

IV музыкальный фестиваль «Голос флейты» пройдет в Нижнем с 15 по 17 декабря.
В этом году, помимо нижегородцев, в концертах примут участие музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и Алма-Аты.
Среди приглашенных исполнителей:
- солист оркестра Мариинского театра Денис Лупачев
- солист Московского государственного академического симфонического оркестра Алексей Морозов
- солист Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан Ержан Кушанов
Программа объединит три вечера в трех различных локациях: в Кремлевском концертном зале, в Малом зале и в обновленном фойе филармонии.
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