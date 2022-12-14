Старт фестиваля «Голос флейты»

В этом году, помимо нижегородцев, в концертах примут участие музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и Алма-Аты.

Среди приглашенных исполнителей:

солист оркестра Мариинского театра Денис Лупачев

солист Московского государственного академического симфонического оркестра Алексей Морозов

солист Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан Ержан Кушанов

Программа объединит три вечера в трех различных локациях: в Кремлевском концертном зале, в Малом зале и в обновленном фойе филармонии.





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