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Старт фестиваля «Голос флейты»

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IV музыкальный фестиваль «Голос флейты» пройдет в Нижнем с 15 по 17 декабря.

 

В этом году, помимо нижегородцев, в концертах примут участие музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и Алма-Аты.

Среди приглашенных исполнителей:

  • солист оркестра Мариинского театра Денис Лупачев
  • солист Московского государственного академического симфонического оркестра Алексей Морозов
  • солист Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан Ержан Кушанов

Программа объединит три вечера в трех различных локациях: в Кремлевском концертном зале, в Малом зале и в обновленном фойе филармонии.


 

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