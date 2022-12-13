Велопробег Дедов Морозов в Нижнем

Велопробег стартует в 9:45 с площади Горького. Далее колонна проследует по площадям Минина, Сенной, Свободы, выйдет на набережную Федоровского, к торговому центру «Небо». Затем участники проедут по паркам Пушкина, Кулибина и Щелоковскомй хутору.

Завершится велопробег в парке «Швейцария».

Ожидается, что зимние волшебники преодолеют дистанцию в 20 километров.





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Фото: unsplash