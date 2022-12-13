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Велопробег Дедов Морозов в Нижнем

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24 декабря по дорогам города прокатятся Деды Морозы. Информация появилась в telegram-канале «Нижний Новгород Без цензуры».

 

Велопробег стартует в 9:45 с площади Горького. Далее колонна проследует по площадям Минина, Сенной, Свободы, выйдет на набережную Федоровского, к торговому центру «Небо». Затем участники проедут по паркам Пушкина, Кулибина и Щелоковскомй хутору.

Завершится велопробег в парке «Швейцария».

Ожидается, что зимние волшебники преодолеют дистанцию в 20 километров.


 

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Фото: unsplash

 

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