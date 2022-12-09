18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

«Сказки просвещенца»

Поделиться:

В предстоящие выходные в историческом квартале «Красный просвещенец» пройдет стрит-арт фестиваль. Это возможность побродить по заснеженному деревянному кварталу с нижегородскими художниками — Никитой Этогде и Ваца.

 

Проект «Сказки Просвещенца» приглашает застать зимнее состояние его садов. В глубине заснеженных дворов молодые художники расскажут сказки: истории из детства и обрывочные свидетельства из жизни в квартале.

Кроме того, художники — Гоша New, Елена Лисица, Никита Этогде, Синий Карандаш, Lev Kise, Mera и другие — создали работы, которые настраивают зрителей на чувственное восприятие пространства.

Регистрация здесь.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сайт проекта

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: