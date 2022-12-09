Проект «Сказки Просвещенца» приглашает застать зимнее состояние его садов. В глубине заснеженных дворов молодые художники расскажут сказки: истории из детства и обрывочные свидетельства из жизни в квартале.

Кроме того, художники — Гоша New, Елена Лисица, Никита Этогде, Синий Карандаш, Lev Kise, Mera и другие — создали работы, которые настраивают зрителей на чувственное восприятие пространства.

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Фото: сайт проекта