18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Макет плашкоутного моста установят на Благовещенской площади

Поделиться:

Такое предложение прозвучало во время обсуждения будущего развития площади и сквера около Зачатьевской башни кремля и площади Благовещенской. Об этом сообщили в районной администрации.

 

Плашкоутная переправа через Оку наводилась ежегодно, чтобы связать Нижегородскую ярмарку с остальным городом. В то время это был самый большой наплавной мост в стране. Его длина достигала 500 метров. Кроме того, по нему ходил самый первый российский трамвай.

Также участники обсуждения отметили необходимость связи между площадью Благовещенской и набережной Федоровского.

Рядом со сквером около Зачатьевской башни кремля планируется организовать пешеходную зону. Экскурсоводы заявили, что здесь нужна хорошая система навигации и сувенирная лавка.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: gelio.livejournal

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: