Макет плашкоутного моста установят на Благовещенской площади

Такое предложение прозвучало во время обсуждения будущего развития площади и сквера около Зачатьевской башни кремля и площади Благовещенской. Об этом сообщили в районной администрации.
Плашкоутная переправа через Оку наводилась ежегодно, чтобы связать Нижегородскую ярмарку с остальным городом. В то время это был самый большой наплавной мост в стране. Его длина достигала 500 метров. Кроме того, по нему ходил самый первый российский трамвай.
Также участники обсуждения отметили необходимость связи между площадью Благовещенской и набережной Федоровского.
Рядом со сквером около Зачатьевской башни кремля планируется организовать пешеходную зону. Экскурсоводы заявили, что здесь нужна хорошая система навигации и сувенирная лавка.
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Фото: gelio.livejournal
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