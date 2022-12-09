Макет плашкоутного моста установят на Благовещенской площади

Плашкоутная переправа через Оку наводилась ежегодно, чтобы связать Нижегородскую ярмарку с остальным городом. В то время это был самый большой наплавной мост в стране. Его длина достигала 500 метров. Кроме того, по нему ходил самый первый российский трамвай.

Также участники обсуждения отметили необходимость связи между площадью Благовещенской и набережной Федоровского.

Рядом со сквером около Зачатьевской башни кремля планируется организовать пешеходную зону. Экскурсоводы заявили, что здесь нужна хорошая система навигации и сувенирная лавка.





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Фото: gelio.livejournal