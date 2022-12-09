Стартует акция #тихаяпочта

Студия «Тихая» запускает акцию #тихаяпочта. Нижегородцы могут получить открытку от одного из художников-резидентов студии.
Каждая открытка состоит из двух частей, одну из которых можно получить самому, а другую отправить своим родным или близким.
Команда студии будет отправлять открытки по всему миру до тех пор, пока не закончится тираж.
Для того чтобы ее получить, необходимо внести данные в специальную форму на сайте.
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Фото: сайт студии
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