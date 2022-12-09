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Стартует акция #тихаяпочта

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Студия «Тихая» запускает акцию #тихаяпочта. Нижегородцы могут получить открытку от одного из художников-резидентов студии.

 

Каждая открытка состоит из двух частей, одну из которых можно получить самому, а другую отправить своим родным или близким.

Команда студии будет отправлять открытки по всему миру до тех пор, пока не закончится тираж.

Для того чтобы ее получить, необходимо внести данные в специальную форму на сайте.


 

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Фото: сайт студии


 

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