Стартует акция #тихаяпочта

Каждая открытка состоит из двух частей, одну из которых можно получить самому, а другую отправить своим родным или близким.

Команда студии будет отправлять открытки по всему миру до тех пор, пока не закончится тираж.

Для того чтобы ее получить, необходимо внести данные в специальную форму на сайте.





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Фото: сайт студии



