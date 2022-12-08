«Вихрь игрушек» в Терминале

Многие помнят девочку Женю, которая пожелала, чтобы «все игрушки, какие есть на свете», стали ее. Именно такую 10-метровую инсталляцию и собирает художник Дмитрий Курбатов.

Выставка откроется 24 декабря.

Кроме того, в декорациях экспозиции 28 и 29 декабря и 4 и 5 января пройдет интерактивное шоу для детей. Подробности здесь.







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