«Праздник света и обыкновенных чудес» в Заповедных кварталах

Сразу в двух кварталах — Студеном и Трехсвятском — команда приготовила для гостей камерные мероприятия. Рассказываем, что ждет нижегородцев с 25 декабря по 8 января.
В саду усадьбы Щелокова пройдет «Рождественский фестиваль вертепов» с праздничными экскурсиями, выступлением хора и открытием «Праздника света и чудес».
В «ожившем» доме на Короленко,17 откроется Рождественская ярмарка, где можно создать новогоднее настроение и найти подарки для близких. Студия dreamlaser подготовила мультимедийное шоу, которое начнется в новогоднюю ночь в Студеном и Трехсвятском кварталах.
Кроме того, гостей ждут благотворительная «Горьковская елка», волшебные экскурсии, прогулки и аудиоспектакль «Сокровенное».
Зарегистрироваться стоит заранее – количество билетов ограничено.
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