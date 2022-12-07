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Открытие «Спорт Порт»

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Зимняя площадка «Спорт Порт» откроется у стадиона «Нижний Новгород» в преддверии новогодних каникул. Она будет работать с 29 декабря по 26 февраля. Для гостей приготовят большой каток, горки для катания на тюбинге и ледянках, праздничные фотозоны.

 

На площадке у катка установят LED-экран — на нем покажут спортивные и новогодние фильмы. А в прямом эфире медиастудии «Шайба» выступят музыканты.

Также в расписании площадки: мастер-классы зимних видов спорта (фигурное катание, хоккей, скандинавская ходьба), турниры по футболу в валенках. Научат играть и в традиционные русские виды спорта — например, килу, городки, лапту, хоккей с мячом.


 

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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»

 

 

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