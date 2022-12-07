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Цифра дня: еще 5 домов отреставрируют в квартале церкви Трех Святителей

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Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды поделилось планами на 2023 год. Еще пять домов квартала обновят. Рассказываем, какие именно.

 

Отреставрируют дом № 3 на улице Славянской и несколько домов на улице Короленко — № 18, 30, 38 и 40. Весной закончат разработку проектно-сметной документации по сохранению ОКН. После этого стартуют работы.

Кроме того, волонтеры «Том Сойер Феста» отремонтируют задний фасад и брандмауэрную стену дома № 17 по улице Короленко. Также восстановят еще одну брандмауэрную стену между домами № 20а и № 22 по улице Новой.


 

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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»

 

 

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