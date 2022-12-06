В «Лимпопо» за полцены

10 декабря нижегородцы смогут прийти в зоопарк и получить скидку в 50%. Для этого необходимо предъявить на кассе ветеринарный паспорт своего домашнего питомца. Само животное брать с собой в зоопарк не нужно.

50% скидку на посещение зоопарка получит хозяин животного, чье имя указано в ветеринарном паспорте, а также все члены семьи, где проживает питомец.







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Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»