В «Лимпопо» за полцены

Акция к международному дню прав животных пройдет в зоопарке «Лимпопо».
10 декабря нижегородцы смогут прийти в зоопарк и получить скидку в 50%. Для этого необходимо предъявить на кассе ветеринарный паспорт своего домашнего питомца. Само животное брать с собой в зоопарк не нужно.
50% скидку на посещение зоопарка получит хозяин животного, чье имя указано в ветеринарном паспорте, а также все члены семьи, где проживает питомец.
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Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»
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