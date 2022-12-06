Рассказываем, где купить живую елку в Нижнем

Елочные базары откроются 10 декабря по пяти адресам в четырех районах города. Большая часть из них разместится в верхней части Нижнего. Кроме новогодних елок там можно будет купить елочные игрушки и хвойный лапник.
В Советском районе откроют сразу два пункта:
- на Ванеева (около киоска «Печать» на остановке «улица Бориса Панина»)
- на улице имени Генерала Ивлиева ( у диспетчерского пункта «Кузнечиха‑2»)
В Приокском районе купить живую ель можно будет на площади Маршала Жукова, около дома №7. А в Нижегородском районе на улице Костина, 13 у входа в рынок «Средной»
В нижней части города будет работать только один базар на улице Львовской, 7 в Автозаводском районе.
Кроме того, нижегородские торговые центры могут организовать елочные базары на своих территориях.
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Фото: unsplash
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