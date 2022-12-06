Рассказываем, где купить живую елку в Нижнем

В Советском районе откроют сразу два пункта:

на Ванеева (около киоска «Печать» на остановке «улица Бориса Панина»)

на улице имени Генерала Ивлиева ( у диспетчерского пункта «Кузнечиха‑2»)

В Приокском районе купить живую ель можно будет на площади Маршала Жукова, около дома №7. А в Нижегородском районе на улице Костина, 13 у входа в рынок «Средной»

В нижней части города будет работать только один базар на улице Львовской, 7 в Автозаводском районе.

Кроме того, нижегородские торговые центры могут организовать елочные базары на своих территориях.





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Фото: unsplash





