Лаборатория тестирования услуг открылась в Нижнем

Первая региональная лаборатория пользовательского тестирования услуг и сервисов стала доступна в городе. Она поможет в два клика получить услугу, которую оказывают госведомства.
Инвесторы вложат семь миллиардов в проекты нижегородского экотехнопарка.
Тестирование предполагает наблюдение за пользователем услуг и сервисов в процессе выполнения какого-либо задания. Замеры проходят с помощью специализированного оборудования.
В процессе тестирования используется биобраслет. Он помогает фиксировать реакции человека при использовании конкретного сервиса и анализировать активность как головного мозга, так и нервной системы.
Рекомендации по совершенствованию услуги направят в соответствующий орган исполнительной власти.
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Фото: Telegram-канал Глеба Никитина
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