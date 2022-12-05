Лаборатория тестирования услуг открылась в Нижнем

Инвесторы вложат семь миллиардов в проекты нижегородского экотехнопарка.

Тестирование предполагает наблюдение за пользователем услуг и сервисов в процессе выполнения какого-либо задания. Замеры проходят с помощью специализированного оборудования.

В процессе тестирования используется биобраслет. Он помогает фиксировать реакции человека при использовании конкретного сервиса и анализировать активность как головного мозга, так и нервной системы.

Рекомендации по совершенствованию услуги направят в соответствующий орган исполнительной власти.





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Фото: Telegram-канал Глеба Никитина