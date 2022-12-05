18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Лаборатория тестирования услуг открылась в Нижнем

Поделиться:

Первая региональная лаборатория пользовательского тестирования услуг и сервисов стала доступна в городе. Она поможет в два клика получить услугу, которую оказывают госведомства.

 

Инвесторы вложат семь миллиардов в проекты нижегородского экотехнопарка.

Тестирование предполагает наблюдение за пользователем услуг и сервисов в процессе выполнения какого-либо задания. Замеры проходят с помощью специализированного оборудования.

В процессе тестирования используется биобраслет. Он помогает фиксировать реакции человека при использовании конкретного сервиса и анализировать активность как головного мозга, так и нервной системы.

Рекомендации по совершенствованию услуги направят в соответствующий орган исполнительной власти.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: