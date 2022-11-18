Пятивагонные «Ласточки-премиум» отправятся из Нижнего в Киров

С 11 декабря на маршруте Нижний Новгород – Киров начнут курсировать скоростные пятивагонные «Ласточки-премиум».
В вагонах есть мягкие откидывающиеся кресла, индивидуальные розетки, пять санитарных комнат и кулеры. Также составы будут оборудованы всем необходимым для маломобильных пассажиров.
Кроме того, увеличено количество мест для пассажиров с животными до 15.
Расписание скоростных поездов останется прежним. Цена билетов тоже почти не изменится. Так, поездка в базовом классе обслуживания обойдется в 999 рублей, в экономическом — 1049 рублей, а в классе «комфорт» — 1099 рублей.
Из Кирова поезд будет ходить в 06:21, а из Нижнего — в 17:52.
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Фото: архив пресс-служб
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