Четыре дебюта в опере «Свадьба Фигаро»

17 и 18 ноября на сцене нижегородского оперного театра пройдет спектакль «Свадьба Фигаро». Именно он принес театру специальный приз национальной театральной премии «Золотая Маска».
В главных партиях выступят новые исполнители. 17 и 18 ноября в роли Фигаро — приглашенный артист Андрей Триллер, солист Новосибирского академического театра оперы и балета.
18 ноября партию Сюзанны впервые исполнит Анастасия Джилас, партию Графа Альмавивы – Константин Сучков, а Керубино – Яна Дьякова. Все эти артисты не так давно присоединились к Нижегородской оперной труппе.
Дирижер – Иван Великанов.
Спектакль доступен и по Пушкинской карте. Подробности здесь.
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Фото: архив пресс-служб
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