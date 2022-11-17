Четыре дебюта в опере «Свадьба Фигаро»

В главных партиях выступят новые исполнители. 17 и 18 ноября в роли Фигаро — приглашенный артист Андрей Триллер, солист Новосибирского академического театра оперы и балета.

18 ноября партию Сюзанны впервые исполнит Анастасия Джилас, партию Графа Альмавивы – Константин Сучков, а Керубино – Яна Дьякова. Все эти артисты не так давно присоединились к Нижегородской оперной труппе.

Дирижер – Иван Великанов.

Спектакль доступен и по Пушкинской карте. Подробности здесь.

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Фото: архив пресс-служб