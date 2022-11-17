Завершается реставрация усадьбы Гусевых

Кроме того, здесь частично сохранились доски пола и стены.

Подрядчик уже отреставрировал слуховое чердачное окно, выполнил частичное протезирование сруба и воссоздал утраченный декор наличников. Крыша провалилась до начала реставрации, поэтому пришлось заменить не только финишное покрытие, но и стропильную систему.

Теперь в доме новые лестницы и оконные рамы.





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Фото: Нижний 800