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Завершается реставрация усадьбы Гусевых

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Реставрация усадьбы Гусевых, более известна как «Дом с собаками», завершится в конце ноября. Уже идет отделка комнат. Внутри дома №4 восстановлены две печи, в том числе печь Утермарка.

 

Кроме того, здесь частично сохранились доски пола и стены.

Подрядчик уже отреставрировал слуховое чердачное окно, выполнил частичное протезирование сруба и воссоздал утраченный декор наличников. Крыша провалилась до начала реставрации, поэтому пришлось заменить не только финишное покрытие, но и стропильную систему.

Теперь в доме новые лестницы и оконные рамы.


 

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Фото: Нижний 800

 

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