Завершается реставрация усадьбы Гусевых

Реставрация усадьбы Гусевых, более известна как «Дом с собаками», завершится в конце ноября. Уже идет отделка комнат. Внутри дома №4 восстановлены две печи, в том числе печь Утермарка.
Кроме того, здесь частично сохранились доски пола и стены.
Подрядчик уже отреставрировал слуховое чердачное окно, выполнил частичное протезирование сруба и воссоздал утраченный декор наличников. Крыша провалилась до начала реставрации, поэтому пришлось заменить не только финишное покрытие, но и стропильную систему.
Теперь в доме новые лестницы и оконные рамы.
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Фото: Нижний 800
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