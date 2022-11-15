АрхКвиз в Доме Архитектора

Команда проекта запустила регистрацию на вторую игру по Ленинскому району. Она пройдет 25 ноября. Приглашают всех, кому интересна тема архитектуры, дизайна, строительства, урбанистики, декора и ландшафтного дизайна.
Тема игры — Ленинский район.
- игра состоит из трех раундов
- на каждый вопрос дается время на обсуждение — одна минута
- необходимо набрать как можно больше баллов, отвечая правильно на вопросы.
А что еще?
- кофе-брейк и угощения
- нетворкинг
- музыка
Общая продолжительность игры — около двух часов.
Для участников, которые соберут команду от пяти до восьми человек, регистрация здесь. Если нет своей команды, регистрация здесь.
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