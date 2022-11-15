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АрхКвиз в Доме Архитектора

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Команда проекта запустила регистрацию на вторую игру по Ленинскому району. Она пройдет 25 ноября. Приглашают всех, кому интересна тема архитектуры, дизайна, строительства, урбанистики, декора и ландшафтного дизайна.

 

Тема игры — Ленинский район.

  • игра состоит из трех раундов
  • на каждый вопрос дается время на обсуждение — одна минута
  • необходимо набрать как можно больше баллов, отвечая правильно на вопросы.

А что еще?

  • кофе-брейк и угощения
  • нетворкинг
  • музыка

Общая продолжительность игры — около двух часов.

Для участников, которые соберут команду от пяти до восьми человек, регистрация здесь. Если нет своей команды, регистрация здесь.


 

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