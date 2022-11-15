АрхКвиз в Доме Архитектора

Тема игры — Ленинский район.

игра состоит из трех раундов

на каждый вопрос дается время на обсуждение — одна минута

необходимо набрать как можно больше баллов, отвечая правильно на вопросы.

А что еще?

кофе-брейк и угощения

нетворкинг

музыка

Общая продолжительность игры — около двух часов.

Для участников, которые соберут команду от пяти до восьми человек, регистрация здесь. Если нет своей команды, регистрация здесь.





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