Благотворительная распродажа пройдет в Нижнем

Отдать можно вещи: одежду, обувь, сумки и аксессуары. С 15 по 22 ноября их будут принимать в concept-store «Твой бывший» (улица Пискунова, 12). Вещи распределят между нижегородскими стилистами и дизайнерами, которые обновят их.

С 8 по 10 декабря здесь же пройдет благотворительный garage-sale, на котором можно будет купить понравившийся «лот» гораздо дешевле первоначальной цены.





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Фото: Нижний 800