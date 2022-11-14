18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Благотворительная распродажа пройдет в Нижнем

Поделиться:

Все собранные средства направят в благотворительный фонд «Время РАСсвета». Он помогает детям с расстройством аутистического спектра.

 

Отдать можно вещи: одежду, обувь, сумки и аксессуары. С 15 по 22 ноября их будут принимать в concept-store «Твой бывший» (улица Пискунова, 12). Вещи распределят между нижегородскими стилистами и дизайнерами, которые обновят их.

С 8 по 10 декабря здесь же пройдет благотворительный garage-sale, на котором можно будет купить понравившийся «лот» гораздо дешевле первоначальной цены.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: