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Тайник XV века найден в Нижнем

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Во время археологических раскопок на улице Шевченко в центре Нижнего нашли тайник XV века.

 

Тайник обнаружили сотрудники экспедиции Института археологии РАН на дне небольшой ямы на одной из площадок для размещения будущего межвузовского IТ-кампуса.

Там под камнями находилась серебряная чаша. Скоро ее очистят и отреставрируют, затем она станет экспонатом в коллекции Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Находки целой серебряной посуды того времени Руси крайне редки. В Нижнем Новгороде — это первая подобная находка.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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