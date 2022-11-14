Тайник XV века найден в Нижнем

Во время археологических раскопок на улице Шевченко в центре Нижнего нашли тайник XV века.
Тайник обнаружили сотрудники экспедиции Института археологии РАН на дне небольшой ямы на одной из площадок для размещения будущего межвузовского IТ-кампуса.
Там под камнями находилась серебряная чаша. Скоро ее очистят и отреставрируют, затем она станет экспонатом в коллекции Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
Находки целой серебряной посуды того времени Руси крайне редки. В Нижнем Новгороде — это первая подобная находка.
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Фото: архив пресс-служб
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