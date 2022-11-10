18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Открытие новой выставки в Terminal А

Поделиться:

Выставка «За долами, за высокими лесами» откроется в пространстве Terminal А 11 ноября. На ней представят свои работы молодые нижегородские художники в рамках «Лаборатории НХП».

 

Ранее художники посетили города Нижегородской области. Они изучали места зарождения промыслов (Городецкую и Хохломскую роспись, Балахнинское кружево).

Вернисаж станет итогом проделанной работы.

На выставке гостей ждет чаепитие с самоваром и застольные русские народные песни. Параллельно пройдут мастер-классы по хохломской росписи от художницы Вацы и мастер-класс по керамике от художницы Софьи Погудиной. Катя Рыболова прочитает лекцию об истории городецких наличников.

Гостей ждут 11 ноября с 20:00 до 23:00.

Регистрация здесь.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 




 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: