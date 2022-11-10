Открытие новой выставки в Terminal А

Выставка «За долами, за высокими лесами» откроется в пространстве Terminal А 11 ноября. На ней представят свои работы молодые нижегородские художники в рамках «Лаборатории НХП».
Ранее художники посетили города Нижегородской области. Они изучали места зарождения промыслов (Городецкую и Хохломскую роспись, Балахнинское кружево).
Вернисаж станет итогом проделанной работы.
На выставке гостей ждет чаепитие с самоваром и застольные русские народные песни. Параллельно пройдут мастер-классы по хохломской росписи от художницы Вацы и мастер-класс по керамике от художницы Софьи Погудиной. Катя Рыболова прочитает лекцию об истории городецких наличников.
Гостей ждут 11 ноября с 20:00 до 23:00.
Регистрация здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)