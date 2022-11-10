Открытие новой выставки в Terminal А

Ранее художники посетили города Нижегородской области. Они изучали места зарождения промыслов (Городецкую и Хохломскую роспись, Балахнинское кружево).

Вернисаж станет итогом проделанной работы.

На выставке гостей ждет чаепитие с самоваром и застольные русские народные песни. Параллельно пройдут мастер-классы по хохломской росписи от художницы Вацы и мастер-класс по керамике от художницы Софьи Погудиной. Катя Рыболова прочитает лекцию об истории городецких наличников.

Гостей ждут 11 ноября с 20:00 до 23:00.

Регистрация здесь.





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